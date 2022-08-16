Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара в вагонах с углем в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

15 августа грузовой состав из 21 вагона направлялся до станции Ванино. На перегоне Биробиджан - Ин было замечено, что семь вагонов с углем дымятся. О пожаре сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по ЕАО. К месту остановки поезда направились спасатели.

- На помощь в тушении огня из Биробиджана выехал пожарный поезд, а из областного центра привлечены силы службы пожаротушения. 10 вагонов отцепили от основного состава и отогнали их на бесконтактный путь станции Ин, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Почти через три часа спасатели смогли потушить пожар. Выяснилось, что горело девять вагонов, а не семь, как считали изначально. В каждом из них было по 60 тонн ископаемого. При пожаре никто не пострадал. Возможные причины и ущерб устанавливаются. Поезда ходят по железной дороге без перебоев в графике.

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