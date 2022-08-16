Ливни и реки дождевой воды: жуткий циклон надвигается на ЕАО

Ливневые дожди придут в ЕАО 19 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам синоптиков, в ЕАО ожидается резкое ухудшение погоды. На автономию надвигается жуткий циклон. Жителей предупредили о возможных ливневых дождях 19 августа. Из-за обилия осадков на дорогах могут образоваться глубокие лужи.

- При такой погоде высока вероятность ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на коммунальных объектах, повалом деревьев, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

В Гидрометеобюро Биробиджана не исключают паводковые ситуации и затопление дорог в низинах. Людей просят по возможности не выходить на улицу во время непогоды.

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