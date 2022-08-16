Оборудование для программ допобразования поступает в школы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Новое оборудование поступает в школы Хабаровска и пяти районов края. Оно необходимо для обучения детей программам допобразования. Для этого региону выделено более 7,6 миллиона рублей. Благодаря финансированию еще больше 620 школьников смогут получить новые навыки. Обучение проходит по одному из трех направлений: естественно-научному, техническому и туристско-краеведческому.

- Около 100 видов оборудования поступит в школы края к началу учебного года. Среди них будет туристическое снаряжение, наборы для робототехники, цифровые микроскопы, лабораторные комплексы, фотоаппараты, - сказала Кристина Вольф, замминистра образования Хабаровского края.

Ученики из Солнечного и Николаевского районов получат палатки для туристов и спортивное снаряжение. В школу поселка Хор доставят катамаран и спасательные жилеты с касками. В селе Хурба дети смогут освоить судо- и 3D-моделирование благодаря новым наборам.

Новое оборудование поступит в 29 школ Хабаровского края. До 2024 года планируется создать новые места, где дети смогут осваивать программы допобразования в 13 районах и городских округах региона.

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