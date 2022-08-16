Ясная и жаркая погода будет в Хабаровске 17 августа Фото: Администрация Хабаровска

17 августа хабаровчанам прогнозируют ясную погоду. Доджи не предвидятся, зато жара вернется в город. Ночью температура опустится до отметок от +15 до +17 градусов. Днем станет жарче, чем было в предыдущие дни: от +28 до +30 градусов.

- Скорость ветра достигнет 6-11 метров в секунду. 17 августа опасные метеоявления не прогнозируются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Небольшая вероятность дождей сохраняется в центральном и северном районах Хабаровского края. На юге будет сухо и тепло. Температура на территории всего региона днем поднимется до +30 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.