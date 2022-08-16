Центр управления регионом предупредил хабаровчан об опасности сервисов VPN Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр управления регионом Хабаровского края (ЦУР - прим. ред.) предупреждает жителей об опасности использования сервисов VPN. Такие приложения могут тайно собирать данные о пользователях. Этим пользуются мошенники, которые крадут данные банковских карт, документов и другую информацию. Они также оформляют кредиты на людей, которые даже не догадываются об этом.

- VPN - виртуальная частная сеть. Когда пользователь к ней подключается, он может обходить локальные ограничения провайдеров или контролирующих органов. При использовании этих приложений есть масса подводных камней. Они не защищают конфиденциальность, не обеспечивают дополнительную безопасность, а значит, данные могут быть переданы третьим лицам. Через VPN-соединение нельзя пользоваться банковскими сервисами и приложениями, где используется личная информация, - сказал Антон Маслов, IT-специалист.

Крупные магазины приложений, такие как Google Play, регулярно обновляют правила использования VPN. Дополнительные ограничения заработают уже в ноябре 2022 года. А по правилам App Store, сервисы должны четко обозначать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться и с какой целью. Несмотря на всю опасность, тысячи людей продолжают пользоваться ВПН-приложениями.

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