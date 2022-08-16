Жителя Комсомольска осудили за угон автомобиля Фото: Евгения ГУСЕВА

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре осудил местного жителя по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

1 сентября 2021 года школы вновь открыли двери для учеников. Отметить День знаний мужчина решил, прокатившись по улицам города. Однако загвоздка была в том, что собственного авто у мужчины не было.

Находчивый комсомольчанин решил эту проблему просто - угнал чужую машину. Ей оказалась незапертая «Тойота Дина», припаркованная во дворе дома на Гамарника. Доверчивый владелец иномарки не только оставил открытой дверь автотранспорта, но и не вытащил ключ зажигания, поэтому завести машину злоумышленнику не составило труда.

Спустя некоторое время машина застряла в колее дороги, и угонщик оставил ее в районе садоводческого товарищества «Горизонт».

- Вину подсудимый признал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ранее мужчина уже получал условный срок за угон авто. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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