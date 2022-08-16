Школы Хабаровского края примут больше 155 тысяч детей в новом учебном году Фото: Правительство Хабаровского края

С начала нового учебного года в школы региона пойдут больше 155 тысяч учеников. 18 тысяч детей сядут за парты впервые.

- Для некоторых школ к началу сезона получилось улучшить условия для занятий физкультурой и спортом. По госпроекту «Успех каждого ребенка» регион получил больше 11,5 миллиона рублей. За эти деньги выполнили ремонт спортзалов в школах сел Селихино, Гаровка-2, Калинка, Красицкое и поселков Солони и Джамку. Также было закуплено оборудование и спортинвентарь в школы поселков Сидима и Сукпай района имени Лазо. В семи учреждениях отремонтировали столовые и купили новое кухонное оборудование, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

На территории региона с 1 сентября двери откроют больше 380 школ.

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