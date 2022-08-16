126 гостиниц Хабаровского края прошли проверки и подтвердили звездность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гостиницы, отели и хостелы региона получают «звезды» за государственный счет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Принимать гостей могут только коллективные средства размещения (КСР - прим. ред.), у которых есть свидетельство о присвоении определенной категории. В краевой реестр на данный момент внесено 126 заведений.

- Свидетельство о классификации - это официальный документ. Он гарантирует гостям получение сервиса и услуг того уровня, который соответствует заявленной звездности отеля, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Правительство готово оказать поддержку гостиничному бизнесу. Чтобы получить помощь в прохождении классификации, нужно подать заявку в ЦОУ «Мой бизнес» до 1 октября. Это можно сделать дистанционно. Государство компенсирует оплату проверки (это около 50 тысяч рублей).

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