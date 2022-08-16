Пьяная женщина сожгла дом соперницы в Вяземском

Пьяная жительница Вяземского подожгла дом соперницы Фото: Иван ВИСЛОВ

40-летнюю жительницу Вяземского обвинили в умышленном поджоге и повреждении чужого имущества. Весенней ночью 2022 года женщина распивала крепкие напитки и ждала своего мужчину домой. Партнер не вернулся, и нетрезвая жительница поселения решила, что он может быть у знакомой. Женщина пошла к ее дому и, увидев в окне соперницу, решила - пора действовать.

Она взяла пакет, в котором была пластиковая бутылка с растворителем, подожгла его и, открыв дверь, закинула горящий пакет в квартиру. С чувством выполненного долга она закрыла дверь и вернулась домой.

- Сумма ущерба хозяйке квартиры составила 780 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело направили в Вяземский районный суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.