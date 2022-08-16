В Хабаровске прошла акция «Чистый берег» Фото: Администрация Хабаровска

Экоактивисты провели акцию «Чистый берег» в Краснофлотском районе. Они убрали участок вдоль береговой линии Амура в районе улиц Штормовой и Прибрежной.

В акции приняли участие трудовые отряды старшеклассников. Их «улов» составил 14 мешков мусора. Ребята убрали с берега бутылки, банки, этикетки и другие виды отходов.

- После наведения порядка берег стал чистым и привлекательным для отдыхающих. Цель акции - это не только очистка берегов от мусора, но и воспитание экологической культуры, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

Акции «Чистый берег» проводят в Хабаровском крае регулярно, начиная с 2014 года. Организаторы акций призывают горожан проявлять сознательность - отдыхать культурно и не раскидывать мусор. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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