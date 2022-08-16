Резня в Березовке: женщина несколько раз ударила ножом бывшего мужа во время ссоры
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Березовке во время ссоры женщина порезала ножом 32-летнего бывшего мужа, с которым жила и воспитывала общего ребенка. Пострадавший попал в больницу с множественными колото-резаными ранами. У мужчины обнаружили повреждение легкого и ограниченный пневмоторакс.
Муж и жена развелись, но остались жить вместе. Женщина была в декрете и занималась хозяйством, а ее бывший муж работал на стройке. В семье часто случались скандалы - в этот раз экс-супруги поругались из-за того, что выпивший отец семейства оскорблял женщину.
- Ну, поругались. Он оскорблял меня просто. Я уже сама и не помню, как в тумане все было, - рассказала нападавшая.
На женщину завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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