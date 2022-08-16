Глава МЧС проверил готовность к паводкам в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Главным вопросом прошедшего совещания стала проблема паводков, вновь остро вставшая в регионе. Уровень Амура у Хабаровска на данный момент достигает 391 сантиметра.

На защиту граждан от наводнения в трехлетнем бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей - по пять миллиардов на год. На эти средства строят и реконструируют 32 защитных гидротехнических сооружения. 23 из них должны появиться в субъектах Дальнего Востока. Дамбу Южного округа планируют сдать в этом году. Средства на нее выделили из краевого бюджета.

Минимизировать масштабы ущерба от наводнения должны расчистка русла рек и углубление дна.

- Необходимо упростить для регионов процедуры, которые существуют для этих превентивных мер, - сказал глава федерального МЧС Александр Куренков.

В Хабаровске готовятся тестировать понтон-батопорт, задача которого - перекрыть воде доступ в Затон. В зону риска возможного подтопления могут попасть 22 населенных пункта Хабаровского края.

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