На Павла Морозова завершаются работы по прокладке канализационной трубы Фото: Администрация Хабаровска

Ремонтные работы проводятся закрытым способом на глубине около восьми метров, поэтому в перекрытии дорожного движения нет необходимости. На участке от Инского до Спортивного заканчивают работы по реконструкции канализационного коллектора. Прокладывается тоннель из 193 труб, специально изготовленных по заказу «Водоканала» и привезенных из Санкт-Петербурга.

Работы начались 7 августа. Назвать точную дату завершения работ пока нет возможности - такой проект делают впервые на Дальнем Востоке. Труба большого размера фактически вдавливается в грунт, поэтому процесс идет очень медленно. На данный момент смонтировано 11 труб - это около 40 метров тоннеля. На круглосуточных работах задействованы 16 специалистов.

- Это заключительный этап работ. Мы старались сжать сроки проведения строительства, но здесь не все от нас зависит. Было принято решение ждать полного комплекта труб, чтобы не нарушать технологию при строительстве нового коллектора. Зато мы будем уверены, что все сделано качественно, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Возможный паводок на Амуре никак не повлияет на процесс прохождения тоннеля. Сооружения стартового и приемного котлованов, как и сам тоннель, полностью герметичны.

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