Виновник смертельной аварии в ЕАО заплатит полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летний житель Облученского района сел за руль после употребления крепких напитков и, не справившись с управлением, сломал ограждение и съехал в кювет. Водитель был в автомобиле не один - с ним ехал пассажир, который скончался от полученных травм.

В ходе исполнительного производства судебные приставы взыскали с виновника ДТП исполнительский сбор, его денежные средства в кредитных организациях и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его имущества.

- В результате принятых мер должник изыскал средства и произвел выплату компенсации морального вреда, а также сумму исполнительского сбора, - рассказали в УФССП России по ЕАО.

На данный момент взысканные средства в полном объеме перечислены на счет взыскателя.

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