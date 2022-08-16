Реализация проекта «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Губернаторский проект «Доступный спорт» включает в себя соревнования по разным видам спорта, тренировки и мастер-классы.

- Соревнования по отдельным видам спорта, тренировки и мастер-классы организованы в столице региона, Комсомольске-на-Амуре, а также в 14 районах Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

19 августа в 12:00 в поселке Дуки Солнечного района пройдет физкультурная акция «Мы за спорт». Принять участие в эстафете без предварительной регистрации смогут дети от 10 до 14 лет. 20 августа в Амурске пройдут матчи по панна-футболу - разновидности уличного футбола на двух игроков, которые должны не только забить больше голов, но и прокинуть мяч между ног соперника. 21 августа состоится турнир по стрит-футболу.

В селе Троицкое 20 августа в 10:00 пройдут соревнования по пляжному волейболу. Принять участие смогут все желающие от 11 до 40 лет. В этот же день в 12:00 в Николаевске-на-Амуре пройдут состязания по видам спорта народов Приамурья. Среди них - тройной прыжок на одной ноге, перетягивание каната, игра «Чакпан», метание снаряда, прыжок в длину с шестом, кросс на 500 и 1000 метров.

20 августа, в 19:30, на сцене стадиона имени Ленина в Хабаровске пройдет тренировка по зумбе. В ней традиционные для фитнеса упражнения чередуются с элементами популярных танцев: сальсы, кумбии и регеттона.

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