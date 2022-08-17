Электронный подъемник появится на Тургеневской лестнице в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

О ремонте Тургеневской лестницы городские власти говорят уже давно. Согласование проекта несколько раз переносилось. Недавно стало известно, что к работам подрядчик приступит уже в сентябре, но сдача объекта запланирована на 2023 год. Точных сроков окончания работ в мэрии Хабаровска пока не называют.

- Сроки согласования нового проекта переносились, в том числе потому, что рядом с основанием лестницы под Амурским бульваром проходит коллектор МУП «Водоканал», и его нужно переносить. Это влечет не только увеличение сроков, но и удорожание проекта. По техническим условиям «Водоканала» нужно было оградить трубу защитным футляром, - рассказали в администрации Хабаровска.

9 августа было получено положительное заключение госэкспертизы касательно проектной документации сооружения. Работы начнутся в следующем месяце, но основные работы по бетонированию запланированы на следующий год. Пандус в проекте не предусмотрен. Вместо него установят электронный подъемник. Им смогут пользоваться мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями.

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