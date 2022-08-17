Больше 160 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Хабаровском крае с каждым днем выявляют у все большего числа людей. Врачи прогнозировали новую вспышку ковида к концу августа, но, судя по статистике, жители региона уже наблюдают ее начало.

- С 16 по 17 августа заболели 164 человека. На стационарное лечение с коронавирусом направлены 25 пациентов. Всего госпитализированы 76 жителей края. Летальных исходов от ковида не зарегистрировано, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства региона по соцвопросам.

В крае от коронавируса вылечили еще 78 человек. Всего выздоровели 202 997 жителей.

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