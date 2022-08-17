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Общество16 августа 2022 22:23

Строительство дамбы в Хабаровске закончено на 80%

Ход работ проверили министр МЧС России Александр Куренков и Михаил Дегтярев
Александра ЯВИЩЕНКО
Строительство дамбы в Хабаровске закончено на 80% Фото: @Degtyarev_Info

Строительство дамбы в Хабаровске закончено на 80% Фото: @Degtyarev_Info

Фото: Социальные сети

16 августа министр МЧС России Александр Куренков и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проверили, как продвигается строительство дамбы в краевой столице. Сейчас она готова на 80%. Рабочие устанавливают плиты и парапеты, устраивают съезды для транспорта.

- Уже готов понтон-батопорт. При паводках он ограничит поступление воды в затон, защитит жилой сектор и объекты экономики от подтопления, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что строительство дамбы в Хабаровске началось еще в 2015 году. Это сооружение длиной больше пяти километров, которое тянется от Союзной до транспортной развязки на Запарина. Дамба должна защитить почти 200 тысяч жителей Индустриального района от паводков.

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