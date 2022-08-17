Рабочие перекроют часть дороги по Амурскому бульвару в Хабаровске с 26 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители цента города и те, кто каждый день ездит через Амурский бульвар, могут столкнуться с очередной пробкой. Половину дороги по нечетной стороне улицы, в районе домов №25 и №27, закроют с самого утра 26 августа.

Почему проезд будет закрыт

С 26 августа на Амурском бульваре в Хабаровске начнется ремонт ливневок. Подрядчик приступит к прокладке наружных сетей ливневой канализации. Это поможет избежать скопления воды в низине во время сильных дождей и после зимы, когда начнет таять снег.

Когда откроют дорогу на Амурском бульваре

Работы планируют закончить за полторы недели. Ждать, когда откроют проезд по Амурскому бульвару, хабаровчанам придется 11 дней: с 26 августа по 5 сентября включительно. Хабаровчанам остается надеяться, что сроки ремонта не сдвинутся.

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