Губернатор Хабаровского края и глава МЧС России обсудили меры борьбы с пожарами и паводками Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Михаил Дегтярев и глава МЧС России Александр Куренков провели совещание с участием представителей разных ведомств. Во время встречи они обсудили сложную ситуацию в регионе, которая ежегодно создается из-за лесных пожаров и паводков.

- Сейчас на нашем общем контроле - смещение гребня паводка с верхнего течения Амура. Из-за сильных дождей на соседних территориях сохраняется вероятность подъема уровня реки у Хабаровска. В зону риска могут попасть 22 населенных пункта. Наша задача - сохранить жизнь и здоровье людей, - написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

На совещании Александр Куренков послушал доклады представителей региональных ведомств. Он отметил, что площадь лесных пожаров в этом году в три раза превышала показатели за весь сезон 2021 года. Что касается паводковой ситуации, глава МЧС рекомендовал принять превентивные меры: укрепить береговые линии, расчистить русла рек и углубить их дно.

- Это позволит нам минимизировать масштабы возможного ущерба от наводнений, сохранить жизнь и здоровье людей, - отметил Александр Куренков.

Губернатор Хабаровского края поблагодарил министра МЧС России за помощь в борьбе с лесными пожарами и предоставление двух вертолетов Ми-8.

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