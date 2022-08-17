Маркировка молочной продукции станет обязательной в Хабаровском крае с 1 сентября Фото: Денис КОРАБЛЕВ

С 1 сентября становится обязательной маркировка молочной продукции. Продавцы должны будут передавать данные о розничной реализации продукции в систему «Честный знак». Новую схему работы постепенно начали внедрять с 2021 года. Теперь магазины должны будут сканировать коды при продаже молочки и передавать информацию в систему при помощи онлайн-касс.

- Маркировка вводится для противодействия незаконному обороту продукции и защиты покупателей от приобретения подделок. Нанесенный на товары QR-код позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка. В мобильном приложении «Честный знак» можно посмотреть эти данные без сканирования кода, - сказала Алла Сорока, начальник управления торговли минпромторга Хабаровского края.

Большие торговые сети уже подготовились к нововведению. 737 розничных магазинов уже зарегистрировались в системе. А с февраля текущего года они уже работают в системе электронного документооборота в тестовом режиме. За эти месяцы компании смогли настроить оборудование и проверить программное обеспечение.

Напомним, что обязательной маркировке также подлежит табачная продукция, препараты, шубы, товары легкой промышленности и обувь, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки.

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