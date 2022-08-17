Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность дамбы в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
Александр Куренков вместе с Михаилом Дегтяревым проверили, как проходит строительство дамбы в Южном округе Хабаровска. Это сооружение должно защитить около 200 тысяч жителей Индустриального района города от паводков, когда уровень воды в Амуре повышается до опасных отметок.
- Дамба построена на 80%. Уже готов понтон-батопорт. Сейчас ведутся работы по монтажу плит и парапетов, рабочие устраивают съезды, - сказал Михаил Дегтярев.
Понтон-батопорт будет исполнять роль гидрозатвора. Во время паводка он перекроет проток в затон. Это поможет защитить жилые дома и городские сооружения от подтоплений.
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