Испытания теплосети начнутся в Хабаровске с 24 августа
Фото: Администрация Хабаровска
Энергетики Хабаровска готовят теплосеть к началу отопительного сезона. В связи с этим тысячи жилых домов останутся без горячей воды в ближайшие полтора месяца. Проверка пройдет в соответствии с запланированным графиком:
- с 24 по 26 августа в Кировском, Центральном и Индустриальном районах;
- с 6 по 9 сентября в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах;
- с 12 по 16 сентября в Краснофлотском, Кировском, Железнодорожном и Центральном районах;
- с 12 по 18 сентября в Волочаевском городке на улице Подгаева.
Напомним, что ранее был опубликован полный график отключения горячей воды в Хабаровске со списком районов и улиц.
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