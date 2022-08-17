Михаил Дегтярев и Александр Куренков открыли новое здание противопожарной службы в Хабаровске

Михаил Дегтярев и Александр Куренков открыли здание противопожарной службы в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с главой МЧС России Александром Куренковым открыли новое здание специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Эта пожарная часть начала работу еще с 1989 года. Она стала основной составляющей аэромобильной группы ведомства во всем регионе. На базе подразделения было сформировано пять спецслужб, в распоряжении которых 49 единиц техники.

- Открытие этого здания стало первым шагом на пути к безопасности жителей Хабаровского края. В нем созданы все условия для комфортной и продуктивной работы пожарных, - сказал Александр Куренков.

Кроме открытия здания губернатор края и глава МЧС РФ оценили оснащенность Амурского спасательного и Хабаровского авиационно-спасательного центров.

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