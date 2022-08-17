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Происшествия17 августа 2022 2:20

Житель Амурского района потерял более 150 тысяч рублей

«Сотрудники банка» предложили мужчине обезопасить его сбережения
Диана КАЦКО
Житель Амурского района потерял более 150 тысяч рублей

Житель Амурского района потерял более 150 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

46-летний житель Амурского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила, что с его кредитки пытаются снять деньги. После этого мошенница соединила его с другим «менеджером». Соучастник аферы убедил потерпевшего скачать приложение и с его помощью перевести все деньги на «безопасный» счет. Мужчина последовал инструкциям и потерял 156 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент полиция ищет мошенников.

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