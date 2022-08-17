Житель Амурского района потерял более 150 тысяч рублей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
46-летний житель Амурского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила, что с его кредитки пытаются снять деньги. После этого мошенница соединила его с другим «менеджером». Соучастник аферы убедил потерпевшего скачать приложение и с его помощью перевести все деньги на «безопасный» счет. Мужчина последовал инструкциям и потерял 156 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
На данный момент полиция ищет мошенников.
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