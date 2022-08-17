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Здоровье17 августа 2022 2:23

Минздрав ожидает вспышку коронавируса в Хабаровском крае к концу августа

Начало шестой волны уже отслеживают медики
Александра ЯВИЩЕНКО
Минздрав ожидает вспышку коронавируса в Хабаровском крае к концу августа

Минздрав ожидает вспышку коронавируса в Хабаровском крае к концу августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики края готовятся к подъему заболеваемости коронавирусом. По прогнозам, новая вспышка придется на конец августа - начало сентября. В связи с этим в регионе увеличили количество мест в больницах для пациентов с COVID-19.

- С 46 коек их число увеличили до 76 в начале августа. Больных принимают в четырех медучреждениях Хабаровского края, где есть нужное оборудование. Они находятся в Хабаровске, Комсомольске и Верхнебуреинском районе, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Напомним, что меньше чем за месяц число пациентов с ковидом увеличилось почти в 90 раз. Сейчас в регионе получают лечение 912 человек с подтвержденным диагнозом.

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