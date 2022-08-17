Мэр Хабаровска высказал замечания по ремонту дворов подрядчикам Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска вместе с сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ - прим. ред.) Андреем Белоглазым проверили, как проходит ремонт дворов в городе по нацпрограмме. Сначала они посетили территорию на Даниловского, которая объединяет дома №№ 29, 30, 6 и 14А. Здесь обустраивают двор, самый большой по площади из всех, что вошли в программу в этом году. На него выделено больше 47 миллионов рублей.

- Особое внимание уделите доступности территории. Нужно, чтобы на все площадки было по несколько входов, и ими смогли пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья и мамы с колясками, - сказал Сергей Кравчук, обращаясь к подрядчику.

В Березовке в квартале Энергетик у жителей домов №№ 2, 3, 4, 5 и 6 появились замечания к проекту спортплощадки

- Здесь баскетбольное кольцо установлено выше уровня ограждения. Мяч во время игры может легко вылететь на тротуар, попасть в прохожих или машины. Нужно исправить это. Как вариант - конструкцию можно усовершенствовать: установить сетку над ограждением, за кольцом и воротами, - сказал Андрей Белоглазов.

Чтобы не допустить возмущений жителей краевой столицы, представители ОНФ контролируют работы по ремонту дворов. Вместе с ними и каждую неделю на осмотр выезжают руководители районов Хабаровска. Они дают рекомендации подрядчикам, принимают жалобы и замечания от местных жителей. Все недочеты подрядчики исправляют сразу, чтобы готовые объекты не пришлось переделывать.

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