Спасатели МЧС эвакуировали упавшего с горы мужчину на вертолете в Хабаровск Фото: скриншот из видео

16 августа спасателям поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в Верхнебуреинском районе. На одном из геологических участков в районе реки Урми со склона упал мужчина. Он травмировал руку и бедро, из-за чего его нужно было срочно эвакуировать.

- На место вылетел спасательный вертолет Ми-8. На борту находились участники поисково-спасательного отряда из села Ракитное и бригада Хабаровского территориального центра медицины катастроф, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пострадавший находился на склоне горы вместе с другими геологами. Они разожгли костер, чтобы их могли заметить с воздуха. Рядом не было места для посадки вертолета. Он завис в воздухе, поэтому мужчину пришлось поднимать на носилках. Врачи сразу осмотрели его и оказали первую помощь. После этого пациента доставили в Хабаровск, где со взлетной площадки его забрала скорая и увезла в больницу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.