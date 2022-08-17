20 тысяч хабаровских школьников пройдут «примерочную профессий» в рамках нового нацпроекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство просвещения России в Хабаровском крае реализует проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». В нем примут участие школьники 6-11 классов.

В проект входят тесты, викторины и профориентационные игры. Около пяти тысяч детей поучаствуют в профессиональных пробах на базе техникумов, колледжей и технопарков. Также педагоги-навигаторы проведут для участников проекта онлайн-диагностику и дадут рекомендации по выбору профессионального направления.

По прошлогодним итогам программа «Проф-Гид» под авторством Татьяны Король - дефектолога из Комсомольска-на-Амуре, вошла в ТОП-30 лучших разработок проекта «Билет в будущее». Она основана на комплексном профсопровождении учащихся с нарушениями интеллекта.

- По проекту на первом этапе создается база данных с информационными материалами, проводятся профпробы на предприятиях и выявляются потенциальные участники программы. Далее они получают постсопровождение, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Данный проект помогает решать проблемы трудоустройства выпускников с интеллектуальными нарушениями. Для этого используются такие мероприятия, как консультирование, профессиональные пробы и организация самозанятости. Постсопровождение подразумевает создание индивидуального маршрута для каждого выпускника. Программа уже работает, в ней участвуют 28 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.