Напал, избил и ограбил! Девушка соврала полиции, чтобы защитить парня в Магадане

Суд определит наказание для жительницы Магадана за выдуманного грабителя Фото: Евгения ГУСЕВА

23-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она рассказала, что на Пролетарской неизвестный мужчина набросился на нее с кулаками, избил и отобрал сумку. Правоохранители начали расследование, но уже скоро поняли, что девушка врет.

Как оказалось позже, она поругалась с парнем, который в порыве злости избил ее. После этого пострадавшей понадобилась помощь медиков. Там ее начали расспрашивать о том, при каких обстоятельствах она получила побои. Чтобы защитить своего парня, ей пришлось выдумать историю с ограблением.

- Женщина признала свою вину и раскаялась, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Уголовное дело о ложном доносе было передано в суд. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

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