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Происшествия17 августа 2022 3:53

Напал, избил и ограбил! Девушка соврала полиции, чтобы защитить парня в Магадане

Суд определит наказание для жительницы Магадана за выдуманного грабителя
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд определит наказание для жительницы Магадана за выдуманного грабителя

Суд определит наказание для жительницы Магадана за выдуманного грабителя

Фото: Евгения ГУСЕВА

23-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она рассказала, что на Пролетарской неизвестный мужчина набросился на нее с кулаками, избил и отобрал сумку. Правоохранители начали расследование, но уже скоро поняли, что девушка врет.

Как оказалось позже, она поругалась с парнем, который в порыве злости избил ее. После этого пострадавшей понадобилась помощь медиков. Там ее начали расспрашивать о том, при каких обстоятельствах она получила побои. Чтобы защитить своего парня, ей пришлось выдумать историю с ограблением.

- Женщина признала свою вину и раскаялась, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Уголовное дело о ложном доносе было передано в суд. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

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