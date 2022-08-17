Блины на лопате смогут приготовить гости и жители Дормидонтовки Фото: Правительство Хабаровского края

20 августа в Вяземском районе пройдет одиннадцатый «Фестиваль варенья». Ежегодно свои домашние заготовки сюда везут хозяйки со всего региона. Развлечения здесь предусмотрены для людей всех возрастов. Так, дети смогут принять участие в квесте «Ягода-малинка», а взрослые посоревнуются в оригинальности рецептов на конкурсе «Бабушкино варенье». На фестивале также будет действовать ярмарка «Покупай местное» - здесь можно приобрести варенье и продукцию местных фермеров.

- Начало в 11 часов. Место проведения - Парк культуры и отдыха села Дормидонтовка, вход свободный, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Подобный праздник - это возможность не только попробовать разные виды варенья, но и принять участие в конкурсах. Изюминкой фестиваля считаются блины на лопате. Это развлечение впервые устроили именно в Дормидонтовке. Гости фестиваля получат возможность научиться печь традиционное русское блюдо таким нестандартным способом.

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