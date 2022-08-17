Пенсионерка получила травму во время ДТП в Комсомольске-на-Амуре. Фото: ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

16 августа около половины шестого вечера на перекресте улиц Щорса - Культурная водитель иномарки «Ниссан Дуалис», проезжая около Культурной, не уступил дорогу машине «Тойота Королла Рамион», проезжавшей по главной дороге улицы Щорса в сторону Зеленой.

- В результате столкновения 68-летняя пассажирка «Тойоты», находящаяся на переднем сиденье, получила незначительную травму, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Причиной аварии стало отсутствие видимости из-за ослепления солнцем. При ослеплении во время управления автомобилем необходимо принять меры предосторожности: увеличить дистанцию и остановить автомобиль до восстановления зрения.

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