Фестиваль «Театральный десант – ВОСТОК 2022» стартует 17 августа в Хабаровске Фото: минкульт Хабаровского края

С 17 по 20 августа в Хабаровске пройдет фестиваль «Театральный десант - ВОСТОК 2022». Инициатором этого события стал губернатор края Михаил Дегтярев. Жители краевой столицы смогут увидеть пять уникальных спектаклей военных театров. Их покажут на двух сценах: Краевого театра драмы и Дома офицеров Восточного военного округа.

Первый спектакль под названием «Когда я вернусь» пройдет уже сегодня, 17 августа. Он поставлен по автобиографической пьесе знаменитого драматурга Владимира Гуркина, известного по фильму «Любовь и голуби». Спектакль в исполнении труппы Театра Российской армии начнется в 19:00. Он пройдет в Окружном доме офицеров Российской армии по адресу Шевченко, 16.

«Комсомолка» проводит розыгрыш двух билетов на представление. Принять участие могут все желающие.

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