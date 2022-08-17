На жительницу Хабаровского края мошенники оформили кредит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 40-летняя жительница станции Менгон и сообщила, что стала жертвой мошенников. Ей на телефон позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, рассказал, что бывшая служащая банка в Самаре взяла на ее имя кредит и пытается перевести средства на другой счет. Зайдя в личный кабинет, женщина действительно обнаружила на своем счету более двух миллионов рублей.

Действуя по инструкции «сотрудника банка», пострадавшая перевела 600 тысяч рублей со своей зарплатной карты на номер карты, продиктованный злоумышленником. Перевести еще денег женщина не смогла и по совету мошенника обратилась на горячую линию банка. Оператор отказал ей в дальнейшем переводе средств, так как она неправильно ответила на контрольные вопросы владельца карты.

После этого потерпевшей звонили еще несколько раз, но к тому времени она уже поняла, что попалась на трюки мошенников. Она обратилась в банк и объяснила, что не брала кредитов и не знает, откуда на ее карту поступила крупная сумма денег. Сотрудники банка аннулировали оставшуюся часть кредитных средств.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас полицейские ищут мошенников, совершивших преступление.

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