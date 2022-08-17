Ливневые дожди начнутся в Хабаровске с 19 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего несколько дней погода порадовала хабаровчан теплом и солнцем. Уже к пятнице все кардинально изменится. На 19 августа синоптики прогнозируют дожди и кратковременные ливни. Этот день станет началом нового «мокрого» периода в городе.

- В пятницу будут самые интенсивные осадки. В субботу также будет дождливо, но день пройдет без сильных ливней. В последний день недели у хабаровчан будет совсем небольшая вероятность промокнуть, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ливневые дожди в пятницу могут дополнить порывы шквального ветра, если в город придет гроза.

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