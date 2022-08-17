«Амур 2007» из Хабаровска сразится с сильнейшими хоккейными командами страны Фото: Правительство Хабаровского края

Команда «Амур 2007» примет участие в турнире, который пройдет в городе Салават с 24 по 29 августа. В турнире, названном в честь известного советского хоккеиста, двукратного чемпиона Олимпийских игр, встретятся сильнейшие юношеские клубные команды России. Хабаровский «Амур» поделит лед с московским «Динамо» и ЦСКА, подольским «Витязем», казанским «Ак Барсом» и питерским «Динамо».

- Приглашение нашей школы на этот турнир говорит об определенном уровне хабаровского хоккея. Конкуренция будет для нас серьезная, на турнире соберутся представители лучших школ России, - рассказал замдиректора краевой спортивной школы «Амур» Олег Качесов.

В прошлом году команда «Амур 2007» получила шестое место на первенстве страны, чем и заслужила право принять участие в Кубке Владимира Крутова. В отборе кандидатов в юношескую национальную команду примут участие представители сборной России.

Хоккеисты прибудут в Башкортостан 23 августа. До этого тренировки будут проходить в краевом центре хоккея. Хоккеисты упорно трудятся, готовясь к выезду - тренировки проходят шесть раз в неделю. Они сочетают ледовую подготовку с упражнениями в тренажерном зале и на земле.

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