Ясная погода будет в Хабаровске 18 августа Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске, хоть и ненадолго, но все же вернулась в норму. Летнее тепло порадует жителей краевой столицы 18 августа. Небольшой ветер будет приятно обдувать и немного сбивать жару.

- Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 16-18 градусов. Днем столбик термометра покажет от +28 до +30. Сила ветра составит 7-12 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Во всем регионе сильных дождей не ожидается. На севере будут небольшие осадки, а в Верхнебуреинском районе возможны ливни и небольшое похолодание до +21.

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