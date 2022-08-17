Сергей Кравчук наградил победителей конкурса «Хабаровская марка» Фото: Администрация Хабаровска

В городе прошел 14-й ежегодный конкурс «Хабаровская марка». Участниками стали девять бизнесменов, представив 33 вида продукции.

- Победили предприятия, которые выпускают качественные, вкусные и пользующиеся спросом у хабаровчан товары. Среди них - производители экологически чистой мясной, молочной и кондитерской продукции, напитков. Я предложил представлять эти товары на всероссийских конкурсах, - сказал Сергей Кравчук.

Инициатива мэра понравилась хабаровским бизнесменам. Глава города поручил профильному ведомству посодействовать распространению товаров местного производства на рынки других регионов России.

- В 2023 году конкурс пройдет снова. Предлагаю пригласить участников из других городов края. Уверен, что региональное правительство подключится к продвижению товаров местных производителей. Работы в этом направлении уже ведутся.

Победители конкурса получили памятные статуэтки. Теперь они смогут маркировать свои товары специальным знаком качества продукции. Бизнесмены поблагодарили Сергея Кравчука и сотрудников мэрии за то, что в Хабаровске заметно улучшились условия для открытия и ведения своего дела.

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