«Почта России» стала членом международной организации ГАТС

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«Почта России» стала участником Глобального объединения по торговле услугами (ГАТС). Членство в международном объединении позволит компании устанавливать и развивать бизнес-контакты, обмениваться опытом с другими странами, получить доступ к информационно-аналитическим продуктам и консультативным услугам объединения. Главной задачей почты в ГАТС станет развитие торговых отношений с Китаем и другими странами.

ГАТС - это некоммерческая и негосударственная международная общественная организация, деятельность которой направлена на стимулирование торговли услугами в разных странах. Альянс работает с соответствующими структурами OOH, правительствами стран и международными организациями регионов. В числе приоритетов альянса - создание платформы для сотрудничества в области международной торговли услугами, содействие обмену опытом и профессиональному развитию.

- Одна из стратегических задач на международном рынке для почты - обеспечение стабильного почтового сообщения между странами. Для нас большая честь получить приглашение на вступление в объединение. Мы будем рады применить накопленный опыт и экспертизу для развития торговых отношений между странами, - поделился заместитель генерального директора «Почты России» Георгий Аликошвили.

Инициатива по созданию международного объединения принадлежит Пекинскому центру международной торговли услугами, Deloitte Consulting (Пекин) и Всемирной федерации центров мировой торговли. ГАТС сегодня включает в себя более 200 государственных и частных компаний.