Кинули детей на деньги: интернат в Магаданской области задолжал 200 тысяч школьникам

Прокуратура Магаданской области помогла детям получить зарплату за работу в интернате Фото: @proc_phk
Фото: Социальные сети
В школу-интернат имени Закирова в поселке Эвенск летом на работу устроились девять школьников. В задачи старшеклассников и учеников средних классов входило поддержание в порядке территории вокруг учреждения. Подростки приступили к работе 1 июля и доработали до 29 числа. Когда срок договора истек, они так и не получили зарплату.
- В сумме администрация школы-интерната задолжала детям 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Директору учреждения было внесено представление. На саму школу завели административку. После вмешательства прокуратуры долг детям вернули.
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