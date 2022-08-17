Кинули детей на деньги: интернат в Магаданской области задолжал 200 тысяч школьникам

Прокуратура Магаданской области помогла детям получить зарплату за работу в интернате Фото: @proc_phk Фото: Социальные сети

В школу-интернат имени Закирова в поселке Эвенск летом на работу устроились девять школьников. В задачи старшеклассников и учеников средних классов входило поддержание в порядке территории вокруг учреждения. Подростки приступили к работе 1 июля и доработали до 29 числа. Когда срок договора истек, они так и не получили зарплату.

- В сумме администрация школы-интерната задолжала детям 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Директору учреждения было внесено представление. На саму школу завели административку. После вмешательства прокуратуры долг детям вернули.

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