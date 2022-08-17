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Происшествия17 августа 2022 6:46

Две квартиры в бараке сгорели при пожаре в ЕАО

Предполагаемой причиной пожара называют поджог
Диана КАЦКО
Две квартиры в бараке сгорели при пожаре в ЕАО

Две квартиры в бараке сгорели при пожаре в ЕАО

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В начале шестого утра в пожарно-спасательную службу пришло сообщение о пожаре в нежилой квартире барака в городе Облучье.

На место возгорания прибыла бригада пожарных из 14 человек и двух пожарных машин. Две нежилые квартиры сгорели, но обошлось без пострадавших - шестеро жильцов эвакуировались самостоятельно.

- В ходе проверки сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району выяснили, что предположительной причиной пожара мог стать поджог, - рассказали в пресс-службе МЧС по ЕАО.

Ущерб от возгорания устанавливается.

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