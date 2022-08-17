Один маневр и трое пострадавших: светофор не помог поделить дорогу двум иномаркам в Хабаровске

Водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию с пострадавшими в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

16 августа около 12:20 «Хонда Эйрвэйв» ехала по Краснореченской со стороны Флегонтова. В районе дома №90б/1 она поворачивала налево на перекрестке Краснореченская - Индустриальная, который регулируется светофором. Не сбавив скорость и не пропустив «Тойоту Аква», водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека.

- Уцелели только водители иномарок - мужчины 39 и 27 лет. Два пассажира «Тойоты», в том числе 12-летний ребенок, и один попутчик из «Хонды» получили ушибы, - рассказали в УГИБДД Хабаровска.

Скорая медпомощь пострадавшим не понадобилась. Двум женщинам и ребенку рекомендовано амбулаторное лечение.

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