Беспилотные машины пройдут испытания в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае пройдет тест-драйв беспилотных авто. Регион вошел в программу обкатки вместе с Бурятией, Забайкальем, Приморьем, Амурской областью и ЕАО.
- Беспилотники поедут вдоль трасс «Амур» и «Байкал». Конкретные дороги для тестирования определит Минтранс, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Все риски будут учитываться. Чтобы избежать внештатных ситуаций и происшествий, за каждым авто будет закреплен ответственный специалист. Все машины поделят на две группы. Первой будут управлять удаленно, а второй - водители-испытатели. Беспилотники «обучены» соблюдать правила дорожного движения. В них установлено много датчиков, которые считывают все происходящее вокруг.
Для Хабаровского края это будет бесценный и интересный опыт. Возможно, уже в ближайшие годы транспорт без водителей начнет полноценно курсировать по улицам городов.
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