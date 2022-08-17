Беспилотные машины пройдут испытания в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет тест-драйв беспилотных авто. Регион вошел в программу обкатки вместе с Бурятией, Забайкальем, Приморьем, Амурской областью и ЕАО.

- Беспилотники поедут вдоль трасс «Амур» и «Байкал». Конкретные дороги для тестирования определит Минтранс, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Все риски будут учитываться. Чтобы избежать внештатных ситуаций и происшествий, за каждым авто будет закреплен ответственный специалист. Все машины поделят на две группы. Первой будут управлять удаленно, а второй - водители-испытатели. Беспилотники «обучены» соблюдать правила дорожного движения. В них установлено много датчиков, которые считывают все происходящее вокруг.

Для Хабаровского края это будет бесценный и интересный опыт. Возможно, уже в ближайшие годы транспорт без водителей начнет полноценно курсировать по улицам городов.

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