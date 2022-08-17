Хабаровчанин ворвался в офис и украл системный блок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью в кабинет одной из организаций на улице Воронежской через незапертое окно проник 25-летний мужчина. Ушел незваный гость не с пустыми руками - с собой он прихватил компьютерный системный блок стоимостью 200 тысяч рублей.

Полиция вскоре задержала преступника. Как выяснилось, мужчина был вором со стажем - его уже привлекали к ответственности за грабеж и кражи.

Пропажу обнаружили во время обыска дома у злоумышленника. Системный блок он использовал в качестве домашнего компьютера. После завершения следственных действий техника вернется назад к собственнику.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальная санкция за преступление - лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

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