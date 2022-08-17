Жительница Биробиджана пыталась продать туфли через соцсеть и осталась без денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Биробиджана обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Весной она разместила объявление о продаже туфель в соцсети, но желающих приобрести обувь долго не находилось. Спустя время пострадавшая получила сообщение от незнакомки о приобретении обуви. Для оформления покупки она прислала девушке ссылку. Когда та перешла по ней и ввела данные банковской карты, код с обратной стороны и код подтверждения, с ее счета списали 13 111 рублей.

- По данному факту следователем МОМВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Сотрудники полиции ищут преступницу.

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