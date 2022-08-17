Погода в Хабаровске снова ухудшится Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В центральных и северных районах края 19 августа начнутся сильные ливни. 20 числа осадки покинут центр региона, но сохранятся на его северной территории. Также ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к нарушениям работы транспорта, повреждению электросетей и рекламных щитов.

- Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

Необходимо помнить о правилах безопасности при ухудшении погоды. Так, грозу и сильный ветер по возможности лучше пережидать в помещении. Не стоять у стен домов во избежание получения травм от обломков шифера. Также не стоит находиться у линий электропередач и подходить к оборванным проводам.

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