На фермах Хабаровского края увеличились надои молока Фото: Правительство Хабаровского края

Работники минсельхоза утверждают, что причиной этому послужило увеличение поголовья коров. Ферма в Корсаково-1 расширила свое стадо от 50 особей до 430 за четыре года. Это не единственная причина положительного роста производства. В хозяйстве живут симментальская и бурая швицкая породы коров, которые отличаются не только высокой производительностью молока, но и крепким здоровьем и способностью переносить любой климат.

В этом году на хабаровских фермах родилось более тысячи телят, а общее поголовье достигло 14 тысяч. Такой рост поголовья положительно сказывается на увеличении надоев.

- В 2022 году уже за первое полугодие мы видим положительные результаты. Потому что производство молока у нас увеличилось где-то в среднем на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в основном это за счет сельхозорганизаций и КФХ, - рассказала Алена Селезнева, и.о. начальника управления по развитию агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Ферма стремится развивать хозяйство. В текущем году планируется запуск сырного цеха и появление собственной мясопереработки.

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