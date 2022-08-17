«Дальневосточная ипотека» набирает популярность в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом полугодии «Дальневосточная ипотека» лидировала среди других жилищных программ - ее доля составила 71% от всех выданных кредитов. К началу августа проявивших интерес к программе жителей было уже 7 794 человека. Одобрили 3 781 заявку, почти в два раза увеличив их прошлогоднее количество. Всего оформили 1 840 договоров на общую сумму 8,4 миллиарда рублей.

Было запрошено 632 кредита на строительство частных домов, из них одобрили 323.

- Программа доступна жителям Хабаровского края в 11 банках, работающих в регионе, - рассказали в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Первый взнос по кредиту составляет 15%, ставка - до 2% годовых. Зарплатные клиенты могут получить ставку 0,1% годовых.

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