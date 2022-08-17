Продолжаются поиски утонувшей школьницы из Комсомольска-на-Амуре Фото: Прокуратура Хабаровского края

Трагедия произошла 11 июля в районе яхт-клуба Комсомольска. 11-летняя Полина Сорокина в компании мамы и тети пришла на речку. Когда девочка зашла в воду, ее стало уносить течением. Тетя девочки попыталась помочь ей, но вскоре ушла под воду. Незнакомый парень, следом бросившийся спасать ребенка, тоже не смог ничего сделать.

Несколькими днями позже было обнаружено тело тети, однако девочку до сих пор не нашли. Поисками занимаются волонтеры ДПСО «Лига Спас».

- Просим владельцев лодок обращать внимание на воду в следующих населенных пунктах: Бельго, Шарголь, Пивань, Нижние Халбы, Нижнетамбовское, Ягодный, Киселевка, Циммермановка, Софийск, - говорится в сообщении.

Если есть возможность помочь поискам и пройти акваторию Амура, просьба обращаться по телефону: 8-914-162-83-12.

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