Мужчина из Хабаровска может сесть на пять лет из-за шубы Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Железнодорожного района. Из ее комнаты в общежитии пропали сотовый телефон и норковая шуба. Пострадавшая оценила ущерб в 53 тысячи рублей.

Как выяснилось, накануне случившегося потерпевшая устроила у себя дома застолье с крепкими напитками. По подозрению в краже полиция задержала одного из участников веселого вечера. Им оказался 45-летний мужчина из Приморья, который и раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи. Новое преступление мужчина совершил спустя два года после выхода из колонии.

- Своей причастности к хищению злоумышленник отрицать не стал. Он пояснил, что смартфон и шубу продал по объявлению, которое разместил в интернете, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За совершение преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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